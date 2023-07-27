В Госдуме предлагают проиндексировать пенсии пенсионерам, работающим в сфере ОПК

Законопроект отправили на отзыв правительству, сообщил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия") считает необходимым проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в регионах предприятия ОПК сталкиваются с дефицитом кадров, при этом есть "молодые пенсионеры" которые обладают "уникальными навыками, опытом, высокой квалификацией, их привлекают в качестве наставников". "И вот эти люди, к большому сожалению, из-за того, что начиная с 2016 года не индексируются пенсии работающим пенсионерам, очень часто эти люди увольняются. Это золотой фонд, который для решения сегодняшних проблем крайне важен и крайне нужен", - отметил Гутенев.

Депутат подчеркнул, что эта тема обсуждалась на одном из последних заседаний рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а Гутенев курирует в этой группе, в том числе, вопросы обеспечения кадрами оборонных предприятий.

"Я такой законопроект внес - мы его отправили на отзыв правительству, - где предлагаем проиндексировать пенсии работающим пенсионерам предприятий ОПК. Это, на мой взгляд, решит очень важные задачи", - указал депутат.