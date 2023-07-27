Французская Technip Energies завершила выход из проекта "Арктик СПГ - 2"

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Французская Technip Energies завершила процесс выхода из российского проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2", говорится в отчете компании.

"Выход из "Арктик СПГ - 2" завершен", - отмечается в отчете.

В октябре 2022 года агентство Reuters со ссылкой на генерального директора Technip Energies Арно Питона сообщало, что компания рассчитывает полностью выйти из "Арктик СПГ - 2" в первом полугодии 2023 года. В апреле 2022 года Technip Energies заявляла, что приостановила подавляющее большинство работ на проекте.

ЕРС-подрядчиком "Арктик СПГ - 2" является компания NovArctic, в нее входили Technip, Saipem и "Нипигаз". Стоимость контракта оценивалась в $11,2 млрд.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).