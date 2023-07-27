В Афрэксимбанке заявили, что роль РФ ключевая для продовольственной безопасности в мире

Президент Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама заявил, что в значительной степени африканские экономики зависят от поставок российских удобрений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Современные вызовы выявили ключевую роль России в обеспечении продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Вызовы, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, высветили ключевую роль России в этом. В значительной степени африканские экономики зависят от поставок российских удобрений, а значительная часть импортируемых странами Африки удобрений поступает как раз из России", - подчеркнул он.

По мнению главы банка, в этих условиях крайне важным является сохранение и насыщение торговых потоков.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.