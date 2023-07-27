ФСВТС заявила, что борьба за африканский рынок вооружения имеет тенденцию к обострению

Глава службы Дмитрий Шугаев отметил, что руководство стран Африки южнее Сахары уделяют особое внимание укреплению обороноспособности вооруженных сил в связи с усилением деятельности различных террористических группировок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Конкурентная борьба за рынок вооружения африканского континента имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях саммита Россия - Африка.

"Борьба за африканский рынок вооружения имеет тенденцию к обострению. На сегодняшний день африканский континент является одним из самых быстро развивающихся. Отмечаем повышение значимости и авторитета африканских государств на международной арене", - сказал Шугаев.

Глава ФСВТС отметил, что руководство стран Африки южнее Сахары, обладая значительным количеством природных ресурсов, уделяют особое внимание укреплению обороноспособности вооруженных сил в связи с усилением деятельности различных террористических группировок.

"Высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации в сложных климатических условиях, позволяют нашей стране занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений африканского континента", - подчеркнул Шугаев.

Глава ФСВТС напомнил, что межправительственные соглашения о ВТС подписаны с 43 государствами Африки.

По его оценке, сегодня на африканском континенте отмечается значительный спрос на российские образцы вооружения. "Исторические предпосылки для этого были созданы еще в советское время. Используя наработанную базу и выстроенные многолетние дружественные связи со странами Африки, нам и в настоящее время удается показывать позитивные результаты в области двустороннего военно-технического сотрудничества с государствами региона", - заявил глава ФСВТС.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.