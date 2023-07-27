Новый банк развития БРИКС планирует увеличить операции в нацвалютах

Глава банка Дилма Руссефф отметила важность для организации получения доходов "на разных рынках и в разных валютах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС хотел бы увеличить количество операций в национальных валютах. Об этом заявила глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Мы бы хотели увеличить количество операций в национальных валютах для того, чтобы укрепить рынки стран, которые входят в Новый банк развития [БРИКС]", - указала она.

Руссефф отметила важность для Нового банка развития БРИКС получения доходов "на разных рынках и в разных валютах". "Новый банк развития будет получать деньги на разных рынках и в разных валютах, не только в долларах и евро, а в разных валютах всех стран, которые входят в понятие развивающегося мира", - добавила глава банка.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.