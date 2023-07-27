27 июля, 12:17
Саммит Россия – Африка

Новый банк развития БРИКС намерен расширить влияние на развивающиеся страны

Глава финансовой организации Дилма Руссефф заявил, что намерен укрепить банк как платформу, на которой могут развиваться страны Глобального Юга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС стремится расширить свое влияние в целях развития стран Глобального Юга. Об этом заявила глава финансовой организации Дилма Руссефф на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Мы хотим расширить влияние, которое оказывает Новый банк развития БРИКС на страны. Мы хотим расширить наши действия, укрепить банк как платформу, на которой могут развиваться страны Глобального Юга", - заявила она.

Руссефф добавила, что банк уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и экономики развивающихся стран. "Для нас, для Нового банка развития, это является одной из основных задач, и мы разделяем идею о том, что наша работа должна быть направлена на развитие и процветание наших народов, на устойчивое развитие, исключение угрозы бедности и голода", - отметила она.

"Мы сейчас расширяем количество наших акционеров и партнерств, но также мы расширяем и важность наших проектов - проектов, которые мы финансируем. И мы хотим усилить наше влияние в регионах", - подчеркнула Русефф.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проводится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Саммит Россия – Африка
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