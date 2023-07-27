Новый банк развития БРИКС намерен расширить влияние на развивающиеся страны

Глава финансовой организации Дилма Руссефф заявил, что намерен укрепить банк как платформу, на которой могут развиваться страны Глобального Юга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС стремится расширить свое влияние в целях развития стран Глобального Юга. Об этом заявила глава финансовой организации Дилма Руссефф на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Мы хотим расширить влияние, которое оказывает Новый банк развития БРИКС на страны. Мы хотим расширить наши действия, укрепить банк как платформу, на которой могут развиваться страны Глобального Юга", - заявила она.

Руссефф добавила, что банк уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и экономики развивающихся стран. "Для нас, для Нового банка развития, это является одной из основных задач, и мы разделяем идею о том, что наша работа должна быть направлена на развитие и процветание наших народов, на устойчивое развитие, исключение угрозы бедности и голода", - отметила она.

"Мы сейчас расширяем количество наших акционеров и партнерств, но также мы расширяем и важность наших проектов - проектов, которые мы финансируем. И мы хотим усилить наше влияние в регионах", - подчеркнула Русефф.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проводится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия - Африка.