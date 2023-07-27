Президент Афрэксимбанка приветствует российские инвестиции в Африку

Бенедикт Орама надеется, что африканские инвесторы будут обращать внимание на Россию, потому что инвестиции могут осуществляться в обе стороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама приветствует российские инвестиции в Африку и надеется, что африканские инвесторы обратят внимание на РФ.

"Мы приветствуем российские инвестиции в Африку и наряду с этим мы надеемся, что африканские инвесторы будут обращать внимание на Россию, потому что инвестиции могут осуществляться в обе стороны. Это будет способствовать оживлению торгово-экономических отношений между нашими странами", - сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.