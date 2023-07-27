Два танкера усиленного ледового класса спущены на воду на ССК "Звезда"

Операция длилась около суток

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6, которому присвоено имя "Валентин Пикуль", спущен на воду на судостроительном комплексе (ССК) "Звезда" в Приморье, сообщает пресс-служба компании "Роснефть". Одновременно из сухого дока также вывели еще один танкер класса ARC 7 "Сергей Витте".

"Торжественная церемония по спуску судов на воду состоялась в присутствии представителей ССК "Звезда", заказчиков и российского морского регистра судоходства. Вся операция длилась около суток: после заполнения чаши дока водой и отведения батопорта (плавучего затвора дока) суда отбуксировали к месту проведения достроечных работ. После их завершения суда пройдут швартовные испытания", - сообщает пресс-служба.

Танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль" дедвейтом 69 тыс. тонн строится по заказу АО "Роснефтефлот". Он предназначен для перевозок нефти и способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м - в летне-осеннюю. Максимальная длина танкера составит 257 метров, что на 7 м больше танкера типа "Афрамакс", ширина - 34 м, осадка - 14 м, высота борта - 21 м, скорость - 15,5 узлов.

Ледокольный танкер-газовоз СПГ класса ARC 7 "Сергей Витте" назван в честь российского государственного деятеля, финансиста и родоначальника русской индустриализации. Это третий по счету танкер в серии судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "Новатэк" для проекта "Арктик СПГ-2". На первых двух судах серии, уже спущенных на воду, ведутся достроечные работы.