Исследование показало, что финансовая отрасль Африки чаще всего подвергается кибератакам

По данным Positive Technologies, веб-ресурсы становились целями злоумышленников в 15% атак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Хакеры чаще всего атакуют в Африке финансовую отрасль, а главная мотивация при совершении преступления является прямая финансовая выгода и кража конфиденциальной информации. Об этом говорится в исследовании компании, работающей в сфере кибербезопасности, Positive Technologies, которое было представлено в рамках саммита Россия - Африка.

"Среди наиболее привлекательных целей для злоумышленников в Африке выделяются финансовые организации: 18% всех успешных атак приходится на эту отрасль", - сказано в исследовании.

В нем отмечается, что, прежде всего, преступников интересует финансовая выгода, поскольку в финансовых организациях хранятся большие объемы информации о клиентах, включая платежные данные. Это, как указано в исследовании, позволяет злоумышленникам использовать украденную информацию для дальнейших атак на пользователей. "Телекоммуникации занимают второе место среди наиболее атакуемых отраслей (13% всех успешных атак). В пятерку самых атакуемых отраслей экономики также вошли государственные учреждения (12%), торговые (12%) и промышленные (10%) организации", - говорится в исследовании.

О целевых кибератаках

Вместе с тем, по данным исследования, целенаправленный характер имели 68% успешных атак. Специалисты отмечают, что в этих атаках злоумышленники были нацелены на конкретную организацию, частное лицо или отрасль. В свою очередь, в атаках на организации злоумышленники чаще всего атакуют компьютеры, серверы и сетевое оборудование.

"Веб-ресурсы становились целями злоумышленников в 15% атак. Как правило, в этих случаях чаще всего злоумышленникам удавалось успешно провести DDoS-атаки. Государственные и финансовые учреждения Африки регулярно подвергаются DDoS-атакам со стороны хактивистов. Эти нападения могут иметь серьезные последствия для функционирования важных инфраструктурных систем и сервисов", - отмечается в исследовании.

Также, согласно представленным данным, вследствие действий преступников возникали перебои в работе организаций. Так, в каждой третьей успешной атаке основная деятельность компаний была нарушена, а к прямым финансовым потерям привели 7% инцидентов.

Серьезной же угрозой для региона, как считают составители исследования, являются шифровальщики, которые применялись в каждой третьей атаке на организации. "Чаще всего злоумышленникам удается скомпрометировать компьютеры, серверы и сетевое оборудование, что свидетельствует о низком уровне защиты компаний и наличии уязвимостей на сетевом периметре", - считают составители исследования.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.