ФТС планирует открыть представительство в Египте

По словам врио главы службы Руслана Давыдова, Африка - это перспективное направление для экспорта российской промышленной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) откроет в Египте представительство, которое будет заниматься таможенными вопросами в Северной Африке. Об этом на полях Экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"Мы готовимся открыть представительство в Египте с тем, чтобы наш представитель курировал весь регион Северной Африки, чтобы был на месте, помогал решать проблемы в Египте. Президент объявил, что будет развиваться наш индустриальный парк (в Египте - прим. ТАСС), и я думаю, что таможня, будучи на месте, тоже будет помогать", - сказал он.

Давыдов отметил, что Африка - это перспективное направление для экспорта российской промышленной продукции, а общий объем товарооборота со странами континента за пять месяцев этого года составил $9,6 млрд.

Кроме того, по его словам, для российской торговли важно черноморское направление, однако санкции не позволяют реализовать его потенциал в полной мере.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.