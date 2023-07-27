Еще несколько армянских банков приостановили работу с платежной системой "Юнистрим"

Речь идет об Армбизнесбанке, ID банке, Инекобанке

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Еще несколько крупных армянских банков заявили о том, что приостанавливают работу с российской платежной системой "Юнистрим".

О прекращении осуществления денежных переводов по этой системе сообщили на своих сайтах Америабанк (является четвертым по счету налогоплательщиком Армении согласно данным Комитета госдоходов в первой половине 2023 года), ID банк, Армбизнесбанк, Инекобанк. Ранее аналогичные решение приняли Конверс банк, Эвокабанк, Армэкономбанк и Ардшинбанк. Остальные армянские банки (общее количество - 18) на данный момент не заявили о намерении отказаться от работы с системой "Юнистрим".

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. В список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.