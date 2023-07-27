"Автоваз" обсуждает с сотрудничество Fesco для поставки автомобилей в Африку

Машины также планируют поставлять в Латинскую Америку, сообщил глава компании Максим Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" рассматривает сотрудничество с российской транспортной группой Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку. Об этом на сессии "Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности" в рамках саммита Россия - Африка заявил глава "Автоваза" Максим Соколов.

"С нашими партнерами, в том числе с компанией Fesco мы рассматриваем варианты взаимодействия. Помимо этого, <…> мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем проработку вопроса по приобретению специальных судов, шаттлов, которые смогут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, именно в страны Африканского континента и дальше - в Латинскую Америку", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.