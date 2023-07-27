В Тульской области ввели выплаты получившим инвалидность из-за военной травмы

Размер выплат будет варьироваться от 200 тыс. до 1 млн рублей

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие, в том числе мобилизованные и добровольцы, ставшие инвалидами первой, второй или третьей группы из-за военной травмы, смогут поучить в Тульской области единовременные выплаты. Ранее мера поддержки предоставлялась только по факту получения ранения, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Теперь военнослужащим, включая мобилизованных, или добровольцам, получившим инвалидность по военной травме первой, второй или третьей группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции, будут предоставлять единовременные выплаты в размере 1 млн, 500 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получат лица, заключившие контракт о прохождении военной службы не только в пункте отбора на военную службу по контракту, но и в военном комиссариате Тульской области. Соответствующие изменения губернатор Алексей Дюмин внес в ранее подписанные указы.

В декабре 2022 года указом губернатора на весь 2023 год продлили действие указа о выплатах военнослужащим, добровольцам и мобилизованным. Так, получившим ранение, травму, контузию при выполнении задач в ходе СВО выплатят от 200 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от тяжести увечья. Членам семьи погибшего или пропавшего без вести при выполнении задач в ходе СВО предоставят 2 млн рублей.