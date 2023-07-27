ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых

Ставка по депозитам составит 3,75%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 б. п., следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%.

Повышение ставки отражает оценку прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция до конца года продолжит снижаться, однако останется выше целевого уровня в течение длительного периода. "Базовая инфляция в целом остается высокой, <…> условия финансирования ужесточились и все больше снижают спрос, что является важным фактором для возвращения инфляции к целевому показателю", - добавили там. Согласно июньским макроэкономическим прогнозам, ЕЦБ ожидают, что общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

Сокращение запасов ценных бумаг в рамках программы APP происходит "размеренными темпами", поскольку с июля 2023 года реинвестирование выплат по ценным бумагам не производится. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией (PEPP), будет производиться как минимум до конца 2024 года.