Участники СВО из Брянской области будут получать еще до 400 тыс. рублей за ранения

По словам директора департамента социальной политики и занятости населения региона Евгения Петрова, для определения степени тяжести ранения и увечья будут использовать общероссийскую классификацию

БРЯНСК, 27 июля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении боевого долга, смогут получить выплаты от 100 до 400 тыс. рублей из бюджета Брянской области. При этом мера поддержки будет предоставляться за каждое полученное ранение, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз по итогам принятия соответствующего закона думой региона.

"В дополнение к уже действующим мерам поддержки, региональные денежные выплаты теперь предусмотрены в случае получения ранения при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Размер выплаты - от 100 [тыс.] до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщил на заседании Брянской облдумы директор департамента социальной политики и занятости населения региона Евгений Петров, для определения степени тяжести ранения и увечья используется общероссийская классификация. При получении тяжелого ранения сумма выплаты составит 400 тыс. рублей, легкого ранения - 200 тыс. рублей. Бойцы, получившие иные ранения, не попадающие под установленную классификацию, получат по 100 тыс. рублей.

Петров также отметил, что принятый в трех чтениях закон имеет обратную силу, то есть на эту выплату могут претендовать те, кто получил ранения или увечья ранее, после начала мобилизации или заключения контракта с 2022 года. Кроме того, ее будут выплачивать по каждому факту получения ранения.

В числе уже действующих в регионе мер поддержки - единовременная выплата в 200 тыс. рублей для мобилизованных и заключивших контракт. Единовременная выплата в размере 2 млн рублей от региона предусмотрена в случае гибели участника СВО. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в размере среднемесячной заработной платы в регионе.

Для детей участников спецоперации предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное горячее питание учащимся 5-11-х классов и студентам очной формы обучения в колледжах и техникумах. Участники СВО и их семьи бесплатно получают юридическую помощь и освобождаются от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство.