В Росфинмониторинг заявили, что экономические преступления становятся более изощренными

Замдиректора ведомства Герман Негляд отметил, что этому способствует развитие новых технологий, возможность быстрой связи, в том числе финансовой, между различными регионами мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Экономические преступления с каждым годом становятся более изощренными, этому способствуют в том числе развитие технологий. Такое мнение озвучил на полях саммита Россия - Африка замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Экономические преступления с каждым годом становятся более изощренными. В определенной степени этому способствует развитие новых технологий, возможность быстрой связи, в том числе финансовой, между различными регионами мира. В России, например, значительную долю сейчас занимает мошенничество с использованием электронных средств платежа: банковские карты, электронные кошельки и так далее", - указал он.

Так, по данным Национального агентства финансовых исследований, 82% россиян владеют хотя бы одной банковской картой, треть из них сталкивались со случаями банковского мошенничества, отметил Негляд. По его словам, мошенники в том числе звонят своим потенциальным жертвам от лица Росфинмониторинга. "Звонили от имени Росфинмониторинга либо писали электронные письма. Сообщали, что средства гражданина заморожены Росфинмониторингом, что ему [гражданину] нужно оплатить "налог на легализацию". Для этого нужно сообщить данные банковских карт или, в другой вариации, внести какой-то "депозит". И кое-кто шел на это, поддавался на уловки", - сказал он.

При этом довольно часто преступники находятся не только в России, но и в других странах. Например, телефонное мошенничество часто совершается из Украины и Прибалтики. "Это объяснимо: они [мошенники] знают язык, культуру нашей страны. Соответственно, легче совершать такие преступления", - пояснил Негляд.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.