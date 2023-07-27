В кабмин направили законопроект о штрафе до 500 млн рублей за повторную утечку данных

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, документом ответственность вводится не только за утечки персональных данных, но и за несоблюдение операторами некоторых обязанностей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном направили на отзыв кабмина проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных. При повторном правонарушении будет грозить оборотный штраф в размере до 500 млн рублей, сказал Хинштейн на пресс-конференции в ТАСС.

"Не далее как вчера мы направили на отзыв правительства наши поправки в КоАП. Это долгожданная инициатива, которую мы давно анонсировали, - установление новых штрафов и введение дополнительной административной ответственности за утечки персональных данных", - отметил Хинштейн.

По его словам, ответственность вводится не только за утечки персональных данных, но и за несоблюдение операторами целого ряда обязанностей, в том числе об уведомлении Роскомнадзора о произошедшей утечке. При этом, отметил Хинштейн, законопроект предлагает вариативность размеров штрафа в зависимости от объема утечки.

"Если утечка до 10 тыс. персональных данных россиян - штраф от 3 до 5 млн рублей, от 10 до 100 тысяч [персональных данных] граждан утечка - штраф уже от 5 до 10 млн [рублей], более 100 тыс. данных - штраф от 10 до 15 млн [рублей]. В случае повторности вводится, по нашему предложению, оборотный штраф от 0,1% до 3% выручки за предшествующий год. При этом сумма такого штрафа не может быть менее 15 млн рублей и не может быть более 0,5 млрд рублей", - подчеркнул Хинштейн.

Он отметил, что компенсация для пострадавших, которая рассматривалась как смягчающее обстоятельство, пока не обсуждается.