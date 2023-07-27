"Автоваз" планирует возобновить сборку Lada в Египте

Глава компании Максим Соколов отметил, что "Автоваз" рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами, в том числе с Алжиром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" планирует возобновить сборку автомобилей Lada в Египте. Об этом на сессии "Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности" в рамках саммита Россия - Африка заявил глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Наша основная задача сейчас - это возобновление и развитие совместного проекта (по производству Lada в Египте - прим. ТАСС). И в том числе мы рассчитываем, что Египет и наш партнер Al Amal может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента", - сказал Соколов.

При этом он добавил, что компания рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами, в том числе с Алжиром.

По словам Соколова, "Автоваз" еще в 1988 году начал экспортные поставки автомобилей в Египет. В 2001 году там было организовано предприятие полного цикла, где осуществлялись сборка, сварка и окраска автомобилей. За это время было поставлено около 95 тыс. машинокомплектов, добавил глава "Автоваза".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.

В новость внесена правка (15:32 мск) - исправлено название компании во 2-м абзаце, правильно - Al Amal.