ЦБ отметил высокий уровень риска у 1,5% банковских клиентов из бизнеса

В регуляторе уточнили, что речь идет о признаках проведения подозрительных операций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Доля банковских клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют признаки проведения подозрительных операций, не превышает 1,5%, следует из данных антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента". Об этом сообщил на полях саммита Россия - Африка директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

"Важный аспект - сконцентрировать внимание банков на клиентах высокого уровня риска, красного уровня, которые специально создаются для того, чтобы проводить подозрительные операции. Таких клиентов у платформы "Знай своего клиента" порядка 1,5% от общего количества юрлиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал он.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

По данным регулятора, к сервису подключились все российские банки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.