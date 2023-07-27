В систему космического мониторинга включили около 500 тыс. га сельхозземель Подмосковья

Платформа определяет фактическое использования сельхозземель, контролирует состояние угодий, вычисляет площади озимых и яровых культур

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. га земель сельхозназначения включили в мониторинг из космоса в рамках работы системы "Мобильная диспетчерская платформа". Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"По итогам двух этапов в системе уже зафиксировано более 486 тыс. га земли - это 7,6 тыс. земельных участков, используемых в сфере растениеводства и животноводства. На сегодня в программе, которая позволяет через космические спутники отслеживать состояние земель, зарегистрировано и работает уже более 280 сельхозтоваропроизводителей региона", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В министерстве рассказали, что платформа использует данные, полученные от спутникового геомониторинга и от аппаратов дистанционного зондирования Земли, и определяет фактическое использования сельхозземель, контролирует состояние угодий, вычисляет площади озимых и яровых культур и выявляет случаи неиспользования или нецелевого использования земельных участков.

"Сервис выполняет функции виртуального агронома, помогая повышать эффективность работы и прогнозировать урожайность. Это позволит улучшить продовольственную безопасность не только региона, но и страны в целом", - добавил Филимонов.

В пресс-службе уточнили, что в пилотном проекте принимают участие почти 40 городских округов Подмосковья, имеющих земли сельхозназначения. По каждому полю, включенному в систему, в течение всего сезона на регулярной основе проводится оценка состояния посевов с использованием вегетационных индексов. На основе анализа спутниковых данных отмечают участки, где растения развивались стабильно хорошо, и участки, на которых культуры стабильно отставали в развитии.

Подчеркивается, что также с помощью мобильной платформы можно отслеживать метеорологические сводки, которые позволяют оценить риски для проведения работ.