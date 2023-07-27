В МЭР сообщили, что технологические компании РФ активно осваивают рынок Африки

Как отметили в ведомстве, в частности, проекты "Яндекса" "уже реализуются в Конго, Сенегале, Камеруне, Замбии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российские технологические компании активно экспортируют свои продукты и сервисы зарубежным партнерам, в том числе странам Африки. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на сессии "Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона" в рамках саммита Россия - Африка.

"С нашей точки зрения, технологический рынок стран Африки имеет большие перспективы, и российские компании уже активно на нем работают. На Африканском континенте представлены такие компании, как "Яндекс" и их проекты в части такси и других сферах; "Лаборатория Касперского" в части кибербезопасности; компания Promobot и их Cognitive Pilot; Neoflex и ряд других компаний. Проекты "Яндекса", например уже реализуются в Конго, Сенегале, Камеруне, Замбии", - рассказал Ильичев.

Он также привел пример отечественного робота, который приступил к работе в этом году в общеобразовательной школе Meadow Hall School в Нигерии и помогает изучать робототехнику, программирование и ИИ.

По словам замминистра, в России уже более 800 организаций разрабатывают ИИ-технологии и продукты на их основе. При этом больше половины крупных российских компаний используют такие решения в своей работе. "По поручению Владимира Путина Правительство ведет работу по широкомасштабному внедрению ИИ в отраслях экономики, госуправлении и социальной сфере. Сегодня более 52% крупных организаций в России уже используют искусственный интеллект в своей деятельности. Более 800 российских компаний работают в сфере ИИ, около 90% из них являются перспективными стартапами", - добавил Ильичев.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.