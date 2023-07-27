Совет директоров "Русснефти" 10 августа рассмотрит вопрос о распределении прибыли

В повестку заседания включили вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Русснефти" на заседании 10 августа рассмотрит вопрос о рекомендации внеочередному собранию акционеров по распределению прибыли. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.

Ранее акционеры "Русснефти" на годовом общем собрании не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год. При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, но акционеры проголосовали против этой рекомендации.

По итогам 2021 года "Русснефть" выплатила дивиденды по привилегированным акциям в размере $80 млн. При этом акционеры решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а оставшаяся часть чистой прибыли после выплаты дивидендов осталась нераспределенной.

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ РФ). "Трасту", соответственно, принадлежит 16,52%. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%, однако в декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Прочие акционеры владеют 18,46% в уставном капитале компании.