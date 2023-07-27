Президент Уганды обсуждает на форуме Россия - Африка поставки кофе в Россию

Уганда специализируется на производстве премиальных сортов кофе, которые пользуются повышенным спросом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Мусевени обсуждает с российскими импортерами наращивание поставок кофе в РФ. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Офвоно Опондо в беседе с корреспондентом ТАСС на полях саммита Россия - Африка.

"У президента нашей страны сегодня запланирована встреча с представителями российской компании-импортера, в фокусе будет расширение поставок угандийского кофе в Россию", - отметил Опондо. По его словам, стороны планируют обсудить поставки обработанного кофе, что "позволит сгенерировать большую добавленную стоимость".

Лидером по производству кофе в Африке является Эфиопия. Однако Уганда специализируется на производстве премиальных сортов кофе, которые пользуются повышенным спросом. В мире Уганда занимает восьмое место по размерам экспорта кофе.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.