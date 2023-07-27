Африканский вещательный союз готов к сотрудничеству со всеми российскими СМИ

Генеральный директор союза Грегуар Нджака сообщил, что приветствует заявки на членство в объединении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканский вещательный союз готов сотрудничать со всеми средствами массовой информации РФ на взаимовыгодных началах. Об этом заявил генеральный директор союза Грегуар Нджака на саммите Россия - Африка.

"В Африканском вещательном союзе мы открыты к сотрудничеству со всеми СМИ России, - сказал он. - Мы готовы действительно взаимодействовать с ними в России, готовы принимать их в Африке, но нужно, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество".

Грегуар Нджака сообщил, что приветствует заявки на членство в Африканском вещательном союзе. "Я принимаю эти заявки, чтобы в том числе помочь развивать индустрию в Африке", - добавил он.

Генеральный директор союза при этом отметил важность динамичного контента, "который отражает реалии в той или иной стране". "В противном случае будет деградация мышления, традиций страны. Несколько десятилетий это явление наблюдается, нам навязывали контент, который не имеет ничего общего с Африкой", - указал он. Нджака подчеркнул, что Африка "требовательна в отношении контекта", а также указал на необходимость помогать странам континента. "У нас есть проекты, имеющие серьезный потенциал", - отметил он.

Он призвал не воспринимать континент через призму искажающих стереотипов. "Есть проблема, связанная с контентом. Нужно, чтобы этот контент учитывал ситуацию в Африке. Африка развивается. Африка работает. Не нужно воспринимать Африку через призму искажающих стереотипов, отраженных в традиционных медиа", - заключил гендиректор.

"Те, кто начинают сотрудничество с Африкой, должны знать, что африканцы не отличаются от других людей в мире, у нас есть потребности в сфере СМИ", - заключил Грегуар Нджака.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.