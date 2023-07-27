Qiwi опровергла информацию о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию

В компании сообщили об отсутствии подобных упоминаний в предписании от Банка России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сообщения в СМИ о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны - в предписании от Банка России об этом не упоминается, заявили ТАСС в группе Qiwi. Там повторили свою позицию, что диалог с ЦБ по вопросу снятия ограничений идет позитивно.

"Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора "Киви банку" уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию", - рассказали в пресс-службе.

"Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет", - подчеркнули в компании.

Ранее информация о возможном отзыве лицензии у банка появились в нескольких Telegram-каналов.

В своем прогнозе накануне группа заявила об отсутствии уверенности в том, что ей удастся отменить ограничения для работы "Киви банка", введенные из-за претензий ЦБ. В пресс-службе группы тогда уточнили ТАСС, что заявление не является индикатором негативного развития текущей ситуации вокруг Qiwi.

"Киви банк" после проверки ЦБ временно ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.