Сбер рассматривает финансирование российских проектов в Африке

При этом говорить про конкретные договоренности пока рано, сообщили в банке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает финансирование российских проектов в Африке, однако говорить про конкретные договоренности пока рано. Об этом журналистам в кулуарах саммита Россия - Африка заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

"Мы проводили сегодня достаточно много встреч с африканскими партнерами. Пока что говорить о том, что есть какие-то конкретные договоренности про большие проекты, наверное рано. Но мы рассматриваем совместные проекты вместе с нашими российскими клиентами. Это важно, для того, чтобы делать их в Африке. То есть мы идем за своими клиентами - если клиенту интересно делать большой проект в Африке, мы пойдем с нашими клиентами", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.