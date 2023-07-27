РФ и Зимбабве подписали межправсоглашение об использовании атомной энергии в мирных целях

Документ создает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Соглашение между правительствами России и Зимбабве о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях подписано в ходе саммита Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Документ создает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве в соответствии с международными рекомендациями, регулировании в области ядерной и радиационной безопасности. Также речь идет о производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, сотрудничестве в применении радиационных технологий и ядерной медицины, обучении, подготовке и переподготовке специалистов для атомной отрасли.

Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Зимбабве Сода Жему. Соглашение подписано в развитие меморандума о взаимопонимании, заключенного между Росатомом и министерством энергетики Зимбабве 20 сентября 2021 года на 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.