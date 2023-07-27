ВТБ запустил пилотный проект по выходу в массовый сегмент

Он проводится в Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях, отметил заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ВТБ запустил пилотный проект по выходу в массовый клиентский сегмент, сообщил в ходе телефонной конференции с аналитиками заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Ожидается, что пилот будет проводиться с 1 июля по 30 сентября и затем может быть масштабирован на всю розничную сеть банка.

"Цель пилота - принять решение о масштабировании тех изменений, которые будут апробированы на всю розничную сеть", - сказал Пьянов. Сейчас он проводится в трех регионах - Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях. В этих регионах банк обновил продуктовый ряд для массового сегмента. Это в том числе - бесплатные платежи за ЖКХ, школу и медицину, а также защита от мошенничества, а также особые условия по кредитным картам, рассказал Пьянов.

Он отметил, что банк ориентируется на клиентов с доходом менее 75 тыс. рублей в месяц и на средние и малые города. "Во всех пилотных региональных операционных офисах у нас позитивные изменения, происходит значительный рост на 20-40% показателя продаж на одного сотрудника/клиента", - добавил топ-менеджер.

Пьянов также пояснил, что запущенный пилот - один из рычагов оптимизации стоимости фондирования, а также увеличения долей по активам в розничном бизнесе, которые стагнировали в последний год.