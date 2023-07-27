Делегация Марокко по главе с премьером прибыла в Петербург на саммит Россия - Африка

Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Марокко во главе с премьер-министром страны Азизом Ахеннушем прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Россия и Марокко поддерживают традиционно дружественные отношения. Ранее в телефонном разговоре главы МИД двух стран Сергей Лавров и Насер Бурита высказались за поддержание регулярного политического диалога, укрепление двусторонних торгово-экономических связей.

Москва и Рабат также выступают за необходимость урегулирования всех имеющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки конфликтных ситуаций на основе общепризнанных принципов международного права и баланса интересов всех вовлеченных сторон.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.