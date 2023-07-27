В Зимбабве считают, что единый алмазный стандарт укрепит позиции производителей Африки

Африканская ассоциация производителей алмазов разрабатывает совместно с "Алросой" единый стандарт для производителей на континенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканская ассоциация производителей алмазов (ADPA) разрабатывает совместно с российской компанией "Алроса" единый стандарт для производителей на континенте, что позволит в перспективе существенно укрепить их позиции на мировом рынке. Такое мнение высказал заместитель министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Арнольд Мукомбачото на сессии "Устойчивое развитие алмазодобывающих сообществ", проходящей в рамках саммита Россия - Африка.

"Разработка единого стандарта ADPA совместно с "Алроса" приведет к укреплению позиций производителей [в Африке]. Есть очень много требований в плане сертификации алмазов, связанных именно с добычей, а не с другими элементами цепочки создания стоимости", - отметил он. Сейчас Зимбабве председательствует в ассоциации, напомнил модератор дискуссии, менеджер по связям с общественностью ALROSA (Zimbabwe) Limited Кудакваше Мутанди.

Как пояснил Мукомбачото, этот документ "все еще находится на стадии разработки", однако в ассоциации "хотят, чтобы он был принят". Государства - участники ADPA полагают, что использование этого стандарта в перспективе позволит им "проникнуть на [мировой] рынок алмазов", а африканские алмазы "можно будет назвать "соответствующими [мировым] требованиям". Стандарт "призван усилить голос производителей", заключил замминистра.