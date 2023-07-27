27 июля, 13:29,
обновлено 27 июля, 14:05
Саммит Россия – Африка

"Автоваз" не собирается пересматривать базовую стоимость Granta

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" не собирается пересматривать базовую стоимость самой доступной модели автопроизводителя, Lada Granta. Об этом в интервью ТАСС в рамках саммита Россия - Африка сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Несмотря на то, что идет определенной курсовое и инфляционное влияние на образование цен нашей продукции, мы оставляем прогноз не только по объемам выпуска, но и при этом по максимальной планке ценовой бюджетных моделей наших до 700 тыс. рублей. Имею Granta в виду в самой бюджетной комплектации", - сказал он. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСаммит Россия – Африка
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