Замминистра от ДРК предложил объединить усилия алмазодобывающих компаний стран Африки

По словам замминистра горнодобывающей промышленности страны Жуля Луабейи Мансанги, государства могут выработать единые правила, которые помогли бы развитию отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель министра горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Жуль Луабейя Мансанга в выступлении на экономическом форуме в рамках саммита России и Африки предложил объединить усилия малых алмазодобывающих компаний континента.

"Объединить усилия малых алмазодобывающих компаний в странах Африки - хорошее предложение. Мы можем выработать единые правила, которые помогли бы развитию отрасли", - отметил Мансанга. По его словам, этим компаниям "должен быть облегчен доступ к кредитам и обучающим программам, необходимо привлекать инвестиции в производство".

Заместитель министра поблагодарил Россию за возможность выступить на саммите по поводу проблем малых предприятий алмазодобывающей промышленности.

Демократическая Республика Конго является одним из ведущих производителей алмазов в Африке наряду с Анголой, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и ЮАР.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.