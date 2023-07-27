27 июля, 14:01
Саммит Россия – Африка

Замминистра от ДРК предложил объединить усилия алмазодобывающих компаний стран Африки

По словам замминистра горнодобывающей промышленности страны Жуля Луабейи Мансанги, государства могут выработать единые правила, которые помогли бы развитию отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель министра горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Жуль Луабейя Мансанга в выступлении на экономическом форуме в рамках саммита России и Африки предложил объединить усилия малых алмазодобывающих компаний континента.

"Объединить усилия малых алмазодобывающих компаний в странах Африки - хорошее предложение. Мы можем выработать единые правила, которые помогли бы развитию отрасли", - отметил Мансанга. По его словам, этим компаниям "должен быть облегчен доступ к кредитам и обучающим программам, необходимо привлекать инвестиции в производство".

Заместитель министра поблагодарил Россию за возможность выступить на саммите по поводу проблем малых предприятий алмазодобывающей промышленности.

Демократическая Республика Конго является одним из ведущих производителей алмазов в Африке наряду с Анголой, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и ЮАР.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияКонго (ДРК)Саммит Россия – Африка
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