Северные африканские страны станут основным экспортным направлением "Автоваза" в Африке

По словам президента компании, ими могут стать Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана, отчасти Эфиопия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Северной Африки и некоторые страны восточной части континента могут стать основными экспортными направлениями в африканском регионе для российского автопроизводителя "Автоваз" в 2024 году, рассказал в интервью ТАСС президент компании Максим Соколов в рамках саммита Россия - Африка.

"Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана, отчасти Эфиопия - именно эти страны, наверное, будут передовыми в части наших экспортных потоков в следующем году. Тем не менее мы не исключаем интереса юга Африки", - сказал он.