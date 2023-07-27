27 июля, 13:38,
обновлено 27 июля, 13:56
Саммит Россия – Африка

Северные африканские страны станут основным экспортным направлением "Автоваза" в Африке

По словам президента компании, ими могут стать Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана, отчасти Эфиопия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Северной Африки и некоторые страны восточной части континента могут стать основными экспортными направлениями в африканском регионе для российского автопроизводителя "Автоваз" в 2024 году, рассказал в интервью ТАСС президент компании Максим Соколов в рамках саммита Россия - Африка.

"Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана, отчасти Эфиопия - именно эти страны, наверное, будут передовыми в части наших экспортных потоков в следующем году. Тем не менее мы не исключаем интереса юга Африки", - сказал он. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация