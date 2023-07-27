27 июля, 13:41,
обновлено 27 июля, 14:11
Саммит Россия – Африка

"Автоваз" ожидает начала продаж Lada X-Cross 5 в 2023 году

Цена новинки будет зависеть от курса валют, сообщил глава компании Максим Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" может начать продажи автомобиля Lada X-Cross 5 до конца 2023 года. Цена новинки будет зависеть от курса валют, сообщил ТАСС в интервью в рамках саммита Россия - Африка глава компании Максим Соколов.

"Это будет четвертый квартал. <...> Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей "Лада Санкт-Петербург" будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели. Покупатели оптовые. И правительство Санкт-Петербурга тоже заинтересовано, естественно", - сказал Соколов, добавив, что первые продажи начнутся в Санкт-Петербурге.

Что касается стоимости автомобиля, то она будет зависеть от курса доллара и юаня, уточнил он. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСаммит Россия – Африка
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