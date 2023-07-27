27 июля, 13:52
Военная операция на Украине

Херш заявил, что Украина вывозила под прикрытием зерновой сделки наркотики и нефть

Американский публицист отметил, что Киев использовал в этих целях порты Одессы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Украина использовала зерновую сделку, чтобы вывозить через Одессу наркотики и нефть. Об этом заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack со ссылкой на источник в американской разведке.

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"Экспорт через Одессу включал различные незаконные предметы, например наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - приводит публицист слова источника в разведке.

Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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