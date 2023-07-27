Заявления Путина на форуме Россия - Африка и крушение вертолета Ми-8. Главное за 27 июля

Выступление Путина на форуме Россия - Африка

Президент России Владимир Путин принял участие на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. В ходе выступления глава государства заявил о готовности бесплатно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна некоторым особо нуждающимся странам континента в ближайшие месяцы, а также пообещал увеличить квоты для африканских студентов в российских вузах и призвал активнее переходить на расчеты в национальных валютах.

Крушение вертолета Ми-8 в Горном Алтае

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в селе Тюнгур в Республике Алтай. На борту находились 16 человек. Четверо погибли, еще девять пострадали. По информации экстренных служб, при заходе на посадку машина задела провода и упала. Следственный комитет возбудил дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Встреча Шойгу и Ким Чен Ына

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы с северокорейским лидером состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. В Минобороны РФ также сообщили, что Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Предотвращение теракта на корабле ЧФ

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Сотрудники задержали завербованного военнослужащего ВМФ и изъяли две самодельные бомбы массой 1 кг в тротилoвом эквиваленте.

Попытка госпереворота в Нигере

Солдаты президентской гвардии Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Ранее 26 июля они заблокировали офис главы государства. Источники журнала Jeune Afrique утверждали, что в последние дни Базум рассматривал возможность отправить генерала президентской гвардии Омара Тчиани. Глава МИД республики Асуми Масуду заявил, что нигерийского лидера удерживают в резиденции, с ним все в порядке.