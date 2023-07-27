В ООН заявили о работе со всеми участниками зерновой сделки для ее восстановления

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отметил, что предпринимаются усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России

ООН, 27 июля. /ТАСС/. ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом заявил в ходе общения с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами - Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы", - отметил Гутерриш. По его словам, у ООН "были контакты с Российской Федерацией".

Организация работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как из Украины, так и из России, отметил Гутерриш, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность возобновления зерновой сделки без России.

"Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России", - сказал он.