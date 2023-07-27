Сбер готов делиться со странами Африки технологиями прогнозирования ураганов и ливней

В начале января Сбер сообщил о разработке собственных моделей прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Сбер" готов поделиться с африканскими странами своими климатическими моделями прогнозирования погодных катаклизмов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах саммита Россия - Африка первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы умеем прогнозировать тайфуны и последствия этих тайфунов. Мы умеем прогнозировать, куда идут эти тайфуны. <…> Мы как раз сейчас говорим со странами Африки, что подобного рода климатические модели могут быть использованы для них. Там также есть ураганы, есть засухи или, наоборот, проливные дожди. Это то, что мы с удовольствием отработаем со странами Африки, и поможем им быть готовыми к тем климатическим неприятностям, которые могут произойти", - сказал он.

В начале января Сбер сообщил о разработке собственных моделей прогнозирования климатических риск-событий (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и расчета их экономических последствий с использованием инструментов искусственного интеллекта. Некоторые модели уже применяются в работе, еще ряд моделей будут внедрены в эксплуатацию в этом году, указывали в банке.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.