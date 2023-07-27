Мавритания выразила интерес к сотрудничеству с Татарстаном в сфере переработки сырья

Премьер-министр Исламской Республики Мавритания Мохаммед Ульд Билал отметил, что их страна обладает большими возможностями для инвестиций

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Опыт Татарстана в сфере переработки сырья интересен для Мавритании, так как она рассчитывает сосредоточиться на переработке сырья в своей стране. Об этом заявил премьер-министр Исламской Республики Мавритания Мохаммед Ульд Билал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках экономического форума Россия - Африка.

"Политика страны нацелена на развитие сырьевой промышленности. Взаимовыгодное сотрудничество было бы для нас ценным, ваши знания и опыт востребованы и необходимы. Особенно сегодня, когда мы намерены минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны", - приводит слова премьер-министра пресс-служба главы Татарстана.

Он также подчеркнул, что Мавритания - развивающаяся страна, где есть большие возможности для инвестиций.

Мохаммед Ульд Билал отметил, что бизнес сообщество Мавритании может наладить деловые контакты с производителями Татарстана. "Мы предложим нашим бизнес-структурам наладить сотрудничество с Республикой Татарстан. Дадим контакты, чтобы они изучили ваши возможности и приняли участие в международных мероприятиях, в том числе в KazanForum", - цитирует его пресс-служба.

Рустам Минниханов, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в развитии отношений. "Мы ждем ваши бизнес-делегации в Татарстане", - цитирует главу Татарстана пресс-служба.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.