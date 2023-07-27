ВТБ рассказал о направлениях в своей новой стратегии

Среди целей банка - рост розницы, а также среднего и малого бизнеса выше рынка, самостоятельное воспроизводство капитала и оптимизация стоимости фондирования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует разработать и утвердить до конца года новую стратегию развития. Среди целей банка - рост розницы, а также среднего и малого бизнеса выше рынка, самостоятельное воспроизводство капитала и оптимизация стоимости фондирования. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас есть цель - до конца года разработать, утвердить и представить нашу новую стратегию, она сейчас в активной разработке. Действительно, стратегия будет на период 2024-2026 годов. По сути, приоритетами стратегии будет опережающее развитие и с точки зрения рынка, и с точки зрения более высоких темпов роста в портфелях группы ВТБ розничного сегмента, и среднего, и малого бизнеса. Целью будет являться увеличение рыночных долей по активам в этих двух видах быстрорастущих бизнесов. Приоритетом также будет являться самостоятельное воспроизводство капитала с учетом роста выше рынка", - отметил Пьянов.

Он уточнил, что воспроизводство капитала и рост выше рынка означают недостаточность возврата на капитал 15%. Поэтому в новой стратегии ВТБ планирует установить более высокую цель по возврату на капитал.

"Мы будем идеологически стремиться к тому, чтобы кроме фактора государственности, надежности, устойчивости, банк и группа ВТБ приобретали очень важную характеристику - инновационность и предложение продуктов, которые по своим характеристикам являются уникальными на рынке. То есть не догоняющий, а инновационный банк", - подчеркнул зампред ВТБ.

Кроме того, важным элементом разрабатываемой стратегии будет являться и оптимизация стоимости фондирования, в том числе через выход в нижнемассовый сегмент и наличие более "клиентоцентричного взгляда, а не продуктовоцентричного". "Речь идет о нишах, в которых усилий одной бизнес-линии недостаточно и необходимо более тесное взаимодействие нескольких видов бизнеса, это более кросс-функциональная модель", - пояснил зампред правления.