Министр ископаемых Танзании призвал прекратить политизацию алмазной промышленности

По словам Дото Машака, некоторые действующие в этой индустрии стандарты и требования "в самом деле обременительны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Алмазная промышленность в Африке не должна подвергаться политизации. Такое мнение представил министр полезных ископаемых Танзании и бывший председатель Африканской ассоциации производителей алмазов (ADPA) Дото Машака Битеко на сессии второго саммита Россия - Африка.

По его словам, некоторые стандарты и требования, действующие в алмазной индустрии, "в самом деле обременительны". Так, в соответствии с международными правилами, алмазы могут попасть на мировой рынок, только если при их добыче и огранке "соблюдаются права человека", которые, однако, по-разному интерпретируются в разных странах. "Нам [африканским производителям алмазов] следует заняться проблемой [политизации алмазной промышленности], <...> приложить совместные усилия, чтобы вывести [на первый план] алмазный бизнес, а не [его] политические аспекты", - отметил Битеко. "Кто бы что ни говорил, алмазы - это бизнес", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что во время его председательства в ADPA усилия организации были направлены на то, чтобы государства-участники выступали "единым фронтом в алмазной индустрии, а не работали в изоляции". В этом контексте он заявил о необходимости создания единой правовой базы по всей Африке, чтобы во всех странах континента производство алмазов "подлежало единому регулированию и приносило пользу людям". По его словам, участники ADPA "должны сотрудничать с другими странами на выгодных для себя условиях", иначе невозможно будет бороться с бедностью на местах.