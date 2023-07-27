Банк лидирует также в общем обороте по картам, который составил $708,55 млрд за 2022 год

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сбер второй год подряд стал первым в рейтинге банков Европы по POS-обороту, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report, говорится в сообщении банка.

По данным Nilson Report, в рейтинге крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт Европы по POS-обороту за 2022 год Сбер продемонстрировал самый высокий рост POS-оборота: $80,65 млрд (+13% в годовом выражении).

Более того, Сбер лидирует не только в POS-обороте ($425,15 млрд), но и в общем обороте по картам, который составил $708,55 млрд за 2022 год.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрия Малых, организация удерживает свои позиции в европейских рейтингах Nilson Report уже несколько лет подряд.

Сбер лидирует сразу по нескольким направлениям среди банков Европы. Это еще раз подтверждает популярность безналичных платежей и доказывает удобство наших карточных продуктов для клиентов", - отметил он.