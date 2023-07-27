Сбер готов сотрудничать с ЮАР в части развития технологий искусственного интеллекта

В банке сообщили, что подготовят соответствующее соглашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сбер поддерживает намерения Южно-Африканской Республики об учреждении института искусственного интеллекта и планирует подписать меморандум о сотрудничестве в части развития технологий искусственного интеллекта. Об этом в ходе сессии на саммите Россия - Африка сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как сообщил заместитель министра департамента государственных предприятий ЮАР Копенг Обед Бапела, правительство этой страны считает необходимым учреждение института искусственного интеллекта. Он отметил, что образовательное учреждение поможет развивать отрасль в Африке и позволит локально разрабатывать элементы, необходимые для отрасли. "Искусственный интеллект нужно не только использовать, но и производить, нарабатывать эти навыки, чтобы наши дети шли обучаться в университетах, затем оставались в своих странах и участвовали в развитии экономик, тогда сможем помогать самим себе и друг другу в развитии этого нового мира", - пояснил Бапела.

Ведяхин поддержал идею и заверил представителя ЮАР, что российский банк готов сотрудничать. "Мы в продолжение ваших слов, уважаемый господин замминистра, предложим подписать меморандум о сотрудничестве в части развития искусственного интеллекта, где Сбер будет активно помогать Южно-Африканской Республике. Искусственный интеллект - это, конечно, не только про экономику, но и про решение социальных вопросов, и про сельское хозяйство и другое. Поэтому направление понятное, соглашение подготовим и дальше, действительно, Южно-Африканская Республика может быть таким центром компетенции всего континента по развитию искусственного интеллекта, и мы в этом с удовольствием поможем", - сказал Ведяхин.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.