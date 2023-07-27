В ЕЦБ заявили о риске повышения инфляции в еврозоне из-за прекращения зерновой сделки

Глава банка Кристин Лагард считает, что неблагоприятные погодные условия также могут привести к большему росту цен на продукты, чем прогнозировалось

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Прекращение действия зерновой сделки чревато повышением "инфляционных рисков" в зоне евро. Такое мнение выразила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

"Перспективы экономического роста и инфляции остаются крайне неопределенными", - признала Лагард. "Риски роста инфляции включают потенциальное возобновление давления, повышающего стоимость энергоносителей и продуктов питания, что также связано с односторонним выходом России из черноморской зерновой инициативы", - продолжала глава ЕЦБ. Она считает, что неблагоприятные погодные условия также могут привести к большему росту цен на продукты, чем прогнозировалось.

Ранее статистическое агентство ЕС - Евростат - сообщало, что инфляция в еврозоне в годовом исчислении снизилась с 6,1% в мае до 5,5% в июне. Целевой показатель инфляции для достижения стабильности цен в среднесрочной перспективе, согласно стратегии Европейского центрального банка, составляет 2%.

Как подчеркнул в опубликованной 24 июля авторской статье президент России Владимир Путин, Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. В частности, Москва готова поставлять зерно нуждающимся странам бескорыстно в двустороннем порядке.