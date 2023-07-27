Италия уже заполнила газовые хранилища на 87% и намерена сокращать поставки газа из РФ

Как заявил глава компании Snam Стефано Веньер, итальянская энергетическая система "окрепла с введением в работу регазификатора в Пьомбино"

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Итальянский оператор газовой отрасли, занимающийся транспортировкой, хранением и регазификацией, компания Snam сообщила, что национальные газовые хранилища уже заполнены на 87%, во второй половине года поставки российского газа продолжат сокращаться.

Как заявил ее глава Стефано Веньер, итальянская энергетическая система "окрепла с введением в работу регазификатора в Пьомбино (Тирренское побережье - прим. ТАСС)". "Хранилища заполнены почти на 87%", - приводит его слова агентство ANSA. Во второй половине года Snam прогнозирует дальнейшее снижение потока российского газа в Европу.

Ранее итальянское правительство поставило цель отказаться от российского газа к середине 2024 года. До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% всей потребности в этом ресурсе, который активно используется в Италии не только для обогрева, но и для производства электроэнергии. По последним данным, зафиксированным несколько месяцев назад, из России поступало менее 10% всего необходимого газа. Высокий уровень заполненности хранилищ позволит избежать повышения цен, которые в августе прошлого года достигли рекордных показателей именно в связи со стремлением стран сделать газовые запасы на зиму.