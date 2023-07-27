В Якутии в 2023 году планируется газифицировать свыше 2,1 тыс. домов

В республике газифицированы 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тыс. км сетей

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2023 году обеспечить газификацию 2,1 тыс. домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В прошлом году в республике бесплатно построено 3 178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2 877 домов - это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации Якутии. В 2023 году планируется газифицировать более 2 100 домов, а до 2030 года - более 7 000 домов", - говорится в сообщении.

Совместно с "Газпромом" идут работы по газификации вдоль "Силы Сибири" 30 поселений Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов. "Это 782 км сетей, 8 000 домов и 71 котельная. В восьми поселениях запуск газа состоится уже в 2024 году", - уточнили в правительстве.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев дал старт работам по газификации трех населенных пунктов в Ленском районе республики - Батамай, Мурья и Беченча, сварен первый стык межпоселкового газопровода. Мурья и Беченча станут первыми газифицированными населенными пунктами из прилегающих к газопроводу "Сила Сибири".

В республике газифицированы 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тыс. км сетей. Николаев подчеркнул высокую социальную направленность газификации в республики, которая сегодня охватывает 575 тыс. человек в республике, из них более 20% - сельские жители.

Поступления налоговых доходов от нефтегазовых компаний в бюджет Якутии составили около 14% по итогам 2022 года. Динамика по добыче нефти за период с 2018 по 2022 годы составила 78 млн т. В этом году в Якутии будет добыто 18,9 млн т нефти. С 2018 года предприятиями нефтегазового комплекса для поддержки социальных проектов в Якутии выделено свыше 2 млрд рублей.