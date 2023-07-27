27 июля, 14:37

Уральский завод намерен занять 37% рынка кузнечно-прессовой продукции страны к 2027 году

Каменск-Уральский металлургический завод ранее позиционировал себя в качестве прокатчика, в стратегии предприятия не планировали развивать кузнечно-прессовое направление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) в Свердловской области планирует к 2027 году увеличить свою долю кузнечно-прессовой продукции на российском рынке с 27 до 37%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Предприятие планирует активно развивать направление по выпуску кузнечно-прессовой продукции. В планах - к 2027 году увеличить ее долю на российском рынке с 27% до 37%", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора предприятия Михаила Ненюкова, раньше КУМЗ позиционировал себя в качестве прокатчика, в стратегии предприятия не планировали развивать кузнечно-прессовое направление. "Но рынок сейчас довольно изменчив, поэтому наши планы актуализируются. В 2023 году мы направим значительные инвестиции в эту сферу, в июле взяли обязательства перед Минпромторгом по этому направлению", - привели его слова в пресс-службе.

С 2021 года производство кузнечно-прессовой продукции в большинстве номенклатур на КУМЗ выросло в восемь раз, добавили на заводе.

КУМЗ - одно из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области. Завод выпускает алюминиевый прокат для различных отраслей промышленности, в том числе авиационной и автомобилестроительной. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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