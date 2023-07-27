NYT: бизнесмены из РФ продолжают тратить крупные суммы в Британии

Как сообщило издание, британские власти предоставляют российским предпринимателям так называемые лицензии, покрывающие расходы на жизнь в размере более $1 млн в год

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании разрешили российским бизнесменам, проживающим на территории страны, тратить крупные суммы, несмотря на санкции и блокировки банковских счетов, сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, британские власти предоставляют предпринимателям из РФ так называемые лицензии, покрывающие расходы на жизнь в размере более $1 млн в год. В прошлом году Министерство финансов Великобритании одобрило лицензии на выплату пособий 82 лицам, множество обращений находится на рассмотрении. В общей сложности после начала Россией специальной военной операции на Украине было подано более тысячи таких заявок. Для сравнения, в 2021 году было подано всего 11 заявок. Представитель британского Минфина заявил газете, что пособия предоставляются для покрытия расходов на "базовые нужды" и "тщательно контролируются".

Как указано в документах, с которыми ознакомилась NYT, российский бизнесмен Михаил Фридман за прошедшие 10 месяцев получил от Великобритании пособие в размере около $400 тыс. на содержание прислуги из 19 человек: водителей, личных поваров, домработниц и разнорабочих. Он также получает порядка $7 тыс. в месяц на нужды своей семьи.

Издание сообщает, что деловой партнер Фридмана Петр Авен также получает ежемесячное пособие в размере $60 тыс. Авен в комментарии изданию отрицал связи с властями РФ, заявив, что является "политически нейтральным бизнесменом".