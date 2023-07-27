"Автоваз" начнет производство первой партии Lada Largus в августе

Глава компании Максим Соколов отметил, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках саммита Россия - Африка глава компании Максим Соколов.

"Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии", - сказал Соколов.

Он добавил, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.