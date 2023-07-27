В ЕЦБ заявили о возможности поднятия или сохранения процентной ставки в сентябре

Экономические перспективы зоны евро ухудшились из-за низкого внутреннего спроса, отметила президент банка Кристин Лагард

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре может поднять ставку или оставить ее на прежнем уровне. Об этом сообщила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих банка.

"Мы открыто относимся к решениям, которые будут приняты в сентябре и на последующих встречах", - сказала Лагард, уточнив, что они будут зависеть от конкретных экономических показателей. "Мы можем поднять [ставку], а можем сохранить", - продолжала глава ЕЦБ.

"Экономические перспективы [зоны евро] ухудшились из-за низкого внутреннего спроса, связанного с высокой инфляцией, и более жестких финансовых условий, которые вынуждают сокращать расходы", - констатировала она, добавив, что конъюнктура, как ожидается, "останется слабой в краткосрочной перспективе".

27 июля совет управляющих ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%. Повышение отражает оценку прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики ЕЦБ. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция продолжит снижаться до конца года, однако останется выше целевого уровня в течение длительного периода.